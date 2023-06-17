Шпилевский: «Хочу, чтобы Кокорин остался в «Арисе»

Наставник кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался касательно будущего нападающего Александра Кокорина, выступавшего за команду в прошлом сезоне на правах аренды.

«Еще ничего не знаю, но мое мнение по этому поводу руководство знает. Я бы хотел, чтобы Александр остался. Но чтобы его сохранить, нужно договориться с ним и с «Фиорентиной», - передает слова специалиста Sportitalia.

В минувшем сезоне Кокорин провел 27 поединков в чемпионате Кипра, в которых отметился 11 забитыми мячами (четыре – с пенальти). 32-летний российский форвард был признан лучшим футболистом сезона на Кипре.