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Чемпионат Италии. Серия А

Шпилевский: «Хочу, чтобы Кокорин остался в «Арисе»

17 Июня 2023 • 08:07 Комментировать

Наставник кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался касательно будущего нападающего Александра Кокорина, выступавшего за команду в прошлом сезоне на правах аренды.

«Еще ничего не знаю, но мое мнение по этому поводу руководство знает. Я бы хотел, чтобы Александр остался. Но чтобы его сохранить, нужно договориться с ним и с «Фиорентиной», - передает слова специалиста Sportitalia.

В минувшем сезоне Кокорин провел 27 поединков в чемпионате Кипра, в которых отметился 11 забитыми мячами (четыре – с пенальти). 32-летний российский форвард был признан лучшим футболистом сезона на Кипре.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Алексей Шпилевский арис лимасол
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