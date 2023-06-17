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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович подвёл итоги своей карьеры

17 Июня 2023 • 07:55 Комментировать

Экс-форвард «Милана» Златан Ибрагимович подвел итоги своей футбольной карьеры. Недавно нападающий объявил о том, что повесил бутсы на гвоздь.

«Все начиналось с мечты, которая превратила невозможное в реальность. Я рос и становился мудрее в разных клубах. Меня создали вы. Наследие, которое я хочу оставить, - это новые Златаны, которые созданы мной. Это будут все те, у кого есть сердце льва. У них должен гореть огонь в глазах. Все те, кто понимает, что нет ничего невозможного. Спасибо за все», - оставил сообщение Златан в социальных сетях.

Ибрагимович завершил карьеру в 41 год. Его последней командой был «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович
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