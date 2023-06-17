Мандорлини связался с румынским клубом

Итальянский специалист Андреа Мандорлини решил поработать в Румынии - он подписал контракт с тамошним клубом «Клуж». В руководстве клуба считают, что приглашение бывшего игрока миланского «Интера» в качестве тренера поможет клубу прогрессировать, чего «Клуж» пытается делать уже несколько сезонов кряду.

Впрочем, надежды эти небеспочвенны - в прошлом Мандорлини уже тренировал «Клуж», приведя клуб к чемпионскому титулу в сезоне 2009/2010, Кубку и Суперкубку Румынии, напоминает итальянское новостное агентство ITASportPress. Собственно, это единственный его зарубежный опыт - в остальном Андреа работал исключительно у себя на родине.