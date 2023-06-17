Арнаутович горюет из-за смены руководства в «Милане»

Еще в мае итальянский «Милан» активно обхаживал Марко Арнаутовича из «Болоньи», и интерес этот был взаимным. Однако сейчас стороны перестали вести переговоры - в «Милане» сменилось руководство, и теперь игрок переживает, что трансфер сорвется. И теперь в «Болонье» надеются оставить его у себя.

- Посмотрим, может у нас получится. У него были переговоры с «Миланом», но там сменилось руководство. Уверен, что если останется с нам, то будет полезен. Когда он был травмирован, нам было сложнее, - цитирует слова спортивного директора «Болоньи» Джованни Сартори pianetamilan.it.