Меньян получил небольшую травму в расположении французской сборной

Голкипер итальянского «Милана» и французской сборной Майк Меньян получил травму в расположении своей национальной команды. Правда, речь, конечно же, не о тяжелой травме - а о мышечном недомогании, на которое пожаловался голкипер.

В случае с Меньяном такие вещи весьма тревожны - он пропустил значительную часть минувшего сезона из-за травмы, что напрямую сказалось на результатах клуба в прошедшем чемпионате.

Что до французской сборной, то она готовится к игре против команды Гибралтара в рамках квалификации к Евро-2024. Скорее всего, Меньян ее пропустит, дабы не рисковать его здоровьем в проходном матче.