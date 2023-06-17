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Чемпионат Италии. Серия А

Меньян получил небольшую травму в расположении французской сборной

17 Июня 2023 • 04:13 Комментировать

Голкипер итальянского «Милана» и французской сборной Майк Меньян получил травму в расположении своей национальной команды. Правда, речь, конечно же, не о тяжелой травме - а о мышечном недомогании, на которое пожаловался голкипер.

В случае с Меньяном такие вещи весьма тревожны - он пропустил значительную часть минувшего сезона из-за травмы, что напрямую сказалось на результатах клуба в прошедшем чемпионате.

Что до французской сборной, то она готовится к игре против команды Гибралтара в рамках квалификации к Евро-2024. Скорее всего, Меньян ее пропустит, дабы не рисковать его здоровьем в проходном матче. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Франции Майк Меньян
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