Уже в субботу, 17 июня стамбульский «Фенербахче» может объявить о назначении на пост главного тренера итальянского специалиста Винченцо Монтеллы. Об этом сообщает Sportitalia.

Напомним, что минувший сезон Монтелла провёл в качестве главного тренера турецкого клуба «Адана Демирспор». Вместе с командой он занял четвёртое место по итогам сезона, пробившись в еврокубков – в Лигу конференций УЕФА.

Ранее мы сообщали, что к переезду в Стамбул близок знаменитый форвард миланского «Интера» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко.

Джеко близок к переходу в «Фенербахче»