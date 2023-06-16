Нападающий «Интера» Эдин Джеко близок к переходу в «Фенербахче».

Как сообщает Football Italia, Эдин Джеко не продлит контракт с «Интером», поэтому ожидается, что «Фенербахче» завершит переговоры с нападающим уже завтра.

Сообщается, что агент Алессандро Луччи прибудет в Стамбул в субботу с планами заключить соглашение в течение 48 часов.

По истечении контракта с «Интером» 30 июня, Джеко станет свободным агентом, так как ни клуб, ни сам 37-летний футболист не проявляют желания обсуждать продление контракта.

Центральный нападающий забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 52 официальных матчах за «Интер» в этом сезоне.