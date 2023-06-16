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Чемпионат Италии. Серия А

Джеко близок к переходу в «Фенербахче» слухи

16 Июня 2023 • 22:28 Комментировать (1)

Нападающий «Интера» Эдин Джеко близок к переходу в «Фенербахче».

Как сообщает Football Italia, Эдин Джеко не продлит контракт с «Интером», поэтому ожидается, что «Фенербахче» завершит переговоры с нападающим уже завтра.

Сообщается, что агент Алессандро Луччи прибудет в Стамбул в субботу с планами заключить соглашение в течение 48 часов.

По истечении контракта с «Интером» 30 июня, Джеко станет свободным агентом, так как ни клуб, ни сам 37-летний футболист не проявляют желания обсуждать продление контракта.

Центральный нападающий забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 52 официальных матчах за «Интер» в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фенербахче Эдин Джеко
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Комментарии (1)
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InterSan
16 Июня 2023 в 22:51
Прости, прощай......что-то сделал, но в нужное время не смог.
Брали его как запасного, а ему пришлось выкладываться за основну.......
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