Валерий Баринов: У Миранчука пошла игра, ему надо остаться в «Торино»

Известный актёр и поклонник «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о будущем полузащитника Алексея Миранчука. Минувший сезон хавбек провел в аренде в «Торино», права на футболиста принадлежат «Аталанте».

Ранее появилась информация о том, что туринский клуб хочет выкупить контракт Миранчука за семь миллионов евро.

«Если не заладилось в «Аталанте», то стоит остаться в «Торино». У Алексея наконец-то пошла игра, и в «Торино» он может многого добиться», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых стал автором четырех забитых мячей и записал в свой актив шесть ассистов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Миранчука в 12 млн евро.