Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Валерий Баринов: У Миранчука пошла игра, ему надо остаться в «Торино»

16 Июня 2023 • 19:16 Комментировать

Известный актёр и поклонник «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о будущем полузащитника Алексея Миранчука. Минувший сезон хавбек провел в аренде в «Торино», права на футболиста принадлежат «Аталанте».

Ранее появилась информация о том, что туринский клуб хочет выкупить контракт Миранчука за семь миллионов евро.

«Если не заладилось в «Аталанте», то стоит остаться в «Торино». У Алексея наконец-то пошла игра, и в «Торино» он может многого добиться», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых стал автором четырех забитых мячей и записал в свой актив шесть ассистов. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Миранчука в 12 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Валерий Баринов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
19:23 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» и «Сельта» торгуются с «Ромой» слухи
19:16 · Италия. Серия А
Валерий Баринов: У Миранчука пошла игра, ему надо остаться в «Торино»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Пулишич может перебраться в Италию слухи
18:25 · Италия. Серия А
«Галатасарай» подписал защитника «Сассуоло» Айхана, ранее его связывали с ЦСКА
18:12 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Хотел видеть Дауда в своей команде ещё будучи тренером «Сассуоло»
15:49 · Италия. Серия А
​Смоллинг прокомментировал продление контракта с «Ромой»
14:52 · Италия. Серия А
«Лацио» и «Ювентус» нацелились на фуллбека «Эмполи»
14:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов предложить за Дзаньоло 15 миллионов евро + Маккенни
14:35 · Италия. Серия А
Каннаваро приехал в Неаполь из Рима… на велосипеде
14:19 · Италия. Серия А
Агент — о будущем Миранчука: «Всё будет хорошо»
14:17 · Италия. Серия А
Акунья был предложен итальянскому топ-клубу
14:13 · Италия. Серия А
Смоллинг продлил контракт с «Ромой» официально
14:12 · Италия. Серия А
«Интер» хочет купить Эрика Гарсию, «Барселона» уже озвучила цену
14:01 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» отклонила предложение в размере 35 миллионов евро за Хёйлунна
13:55 · Италия. Серия А
​Гол Миранчука в «Торино» признали лучшим в сезоне 1
Все новости
Рекомендуем