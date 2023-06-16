«Галатасарай» подписал защитника «Сассуоло» Айхана, ранее его связывали с ЦСКА

Чемпион Турции минувшего сезона, стамбульский «Галатасарай» подписал трёхлетний контракт с 28-летним защитником Кааном Айханом. О сделке сообщает Transfermarkt. Сумма трансфера, если верить данным источника, составляет 2,8 млн евро.

Центрдеф провёл вторую половину прошедшего сезона в «Галатасарае» рамках аренды. Права на игрока на протяжении трёх лет принадлежали середняку Серии А – «Сассуоло». Прошлым летом, по слухам, игроком интересовались в московском ЦСКА.

Футболист начал заниматься футболом в родном Гельзенкирхене, в академии «Шальке». Затем, до переезда в Италию, выступал за франкфуртский «Айнтрахт» и «Фортуну» из Дюссельдорфа. Оценочная стоимость защитника в само расцвете сил - 3,7 млн евро.