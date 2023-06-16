​Смоллинг прокомментировал продление контракта с «Ромой»

В пятницу было объявлено о том, что защитник Крис Смоллинг продлил контракт с «Ромой». Новый трудовой договор англичанина рассчитан до конца июня 2025 года. Смоллинг дал комментарий после пролонгации трудового соглашения.

«Решение остаться в «Роме» было лёгким. Здесь я показываю лучший футбол в своей карьере, здесь я и моя семья чувствуем себя желанными гостями. Более того, этот клуб явно делает большие успехи во всех областях», - сказал Смоллинг.

«Также хочу поблагодарить наших фанатов – их поддержка сделала принятие решение ещё более простым», - добавил 33-летний футболист.