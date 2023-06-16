«Лацио» и «Ювентус» нацелились на фуллбека «Эмполи»

Римский «Лацио» и туринский «Ювентус» намерены побороться за трансфер левого защитника «Эмполи» Фабио Паризи. По информации от журналиста Николо Скиры, переговоры по трансферу 22-летнего итальянца стартовали.

Пока неизвестно, у какой команды больше всего шансов заполучить молодого Паризи. Вероятно, участие «Лацио» в Лиге чемпионов даст римскому клубу преимущество, если «бьянкочелести» предложат те же условия, что и «Ювентус», а игроку придётся выбирать.

В прошедшем розыгрыше итальянской Серии А Паризи отметился двумя забитыми голами в 33 поединках. Молодой фуллбек отыграл уже две полноценные кампании в высшем дивизионе.