«Ювентус» готов предложить за Дзаньоло 15 миллионов евро + Маккенни

Туринский «Ювентус» хочет приобрести нападающего «Галатасарая» Николо Дзаньоло на своих условиях. По информации от турецкого издания Sabah Spor, «старая синьора» надеется, что 15 миллионов евро и полузащитника Уэстона Маккенни будет достаточно для того, чтобы убедить «львов» отпустить итальянца обратно на родину.

23-летний Дзаньоло только в феврале покинул «Рому» и за 15 миллионов евро перешёл в «Галатасарай», в контракте с которым у футболиста прописана фиксированная сумма отступных.

Дзаньоло успел провести всего 10 матчей в чемпионате Турции, где записал на свой актив 5 забитых голов.