Каннаваро приехал в Неаполь из Рима… на велосипеде

Известный в прошлом итальянский футболист Фабио Каннаваро не просто любит велоспорт, а ещё и показывает хорошие результаты. В честь чемпионства «Наполи» обладатель «Золотого мяча» - 2006 на велосипеде проделал путь из Рима в Неаполь, о чём рассказывают итальянские СМИ.

Каннаваро преодолел 253,6 километра за 6 часов и 54 минуты. Стоит сказать, что осенью итальянцу исполнится 50 лет.

Фабио Каннаваро повесил бутсы на гвоздь в 2012 году. Шестью годами ранее итальянец поднимал над головой кубок мира, когда сборная Италии в финале мундиаля по пенальти обыграла Францию.