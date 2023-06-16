Крайний защитник «Севильи» Маркос Акунья был предложен итальянскому топ-клубу. По информации от журналиста Ромео Агрести, представители аргентинца предложили подписать футболиста туринскому «Ювентусу».

Источник сообщает, что в стане «старой синьоры» пока не уверен в целесообразности трансфера нового крайнего защитника. В клубе взяли время на оценку ситуации, после чего руководство примет решение.

Напомним, по ходу прошлого сезона Акунья выиграл два важных трофея. Сперва аргентинец вместе со своей сборной взял золотые медали чемпионата мира, а затем триумфовал с «Севильей» в Лиге Европы.