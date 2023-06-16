Английский защитник Крис Смоллинг поставил подпись под новым трудовым соглашением с «Ромой». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Стороны заключили долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2025 года. За столичный коллектив Смоллинг выступает с 2020 года.

В прошлом сезоне 33-летний защитник принял участие в 32 поединках Серии А, забил три гола, сделал один результативный пас и получил семь желтых карточек.

«Рома» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Италии финишировала на шестой позиции в турнирной таблице, набрав 63 балла.