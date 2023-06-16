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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет купить Эрика Гарсию, «Барселона» уже озвучила цену

16 Июня 2023 • 14:12 Комментировать

Миланский «Интер» нацелился на центрального защитника каталонской «Барселоны» Эрика Гарсию, который в конце сезона чаще выступал на позиции опорного полузащитника. По информации от Sport, «нерадзурри» обратились к «сине-гранатовым», чтобы разузнать о возможности оформления сделки.

Источник сообщает, что «Барселона» потребовала за своего воспитанника минимум 10 миллионов евро. Напомним, что Гарсия вернулся на «Камп Ноу» всего года назад, когда перешёл из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.

Пока неизвестно, насколько серьёзны намерения «Интера» по трансферу Гарсии. Ранее руководство «Барселоны» выставило Эрика на трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Эрик Гарсия трансферы футбола - лето 2023
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