​Гол Миранчука в «Торино» признали лучшим в сезоне

Пресс-служба «Торино» опубликовала видео лучшего гола команды в завершившемся сезоне. Лучшим был признан гол российского полузащитника Алексея Миранчука. В матче против «Вероны» в начале 2023 года Миранчуку удался классный удар из-за пределов штрафной площади – мяч попал чуть ниже правой «девятки».

Напомним, что Миранчук в сезоне 2022/2023 выступал за «Торино» в аренде. В 31 матче полузащитник записал на свой счёт четыре гола и шесть результативных передач на партнёров.

Права на Алексея Миранчука принадлежат «Аталанте». Каким будет будущее 27-летнего полузащитника, пока что непонятно.