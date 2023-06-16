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Чемпионат Италии. Серия А

В «Вероне» высказались о будущем Гайча, арендованного у ЦСКА

16 Июня 2023 • 12:55 Комментировать

Франческо Маррокку, который является спортивным директором «Вероны», высказался касательно будущего в команде нападающего Адольфо Гайча, арендованного у московского ЦСКА.

«Мы пока не приняли никакого решения относительно будущего Гайча. Нам нужно еще немного времени», - приводит слова функционера Sport24.

Срок контракта Адольфо с ЦСКА рассчитан до конца 2025 года.

В минувшем сезоне Гайч принял участие в 17 поединках чемпионата Италии. 24-летний аргентинский нападающий отметился двумя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

«Верона» финишировала на 17-м месте в таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Верона Адольфо Гайч
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