В «Вероне» высказались о будущем Гайча, арендованного у ЦСКА

Франческо Маррокку, который является спортивным директором «Вероны», высказался касательно будущего в команде нападающего Адольфо Гайча, арендованного у московского ЦСКА.

«Мы пока не приняли никакого решения относительно будущего Гайча. Нам нужно еще немного времени», - приводит слова функционера Sport24.

Срок контракта Адольфо с ЦСКА рассчитан до конца 2025 года.

В минувшем сезоне Гайч принял участие в 17 поединках чемпионата Италии. 24-летний аргентинский нападающий отметился двумя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

«Верона» финишировала на 17-м месте в таблице Серии А.