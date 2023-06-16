Меньян думает об уходе из «Милана» после увольнения Мальдини

Увольнение технического директора Паоло Мальдини очень разочаровало голкипера «Милана» Майка Меньяна. По информации от L’Equipe, после этого события француз пересмотрел своё положение на «Сан-Сиро». Игрок больше не уверен, что его будущее связано с командой Стефано Пиоли.

К Меньяну проявляют серьёзный интерес команды из Английской премьер-лиги, включая лондонский «Челси». Основной вратарь сборной Франции может рассмотреть переход, но для этого потенциальному покупателю также нужно удовлетворить финансовые требования «Милана». Ранее сообщалось, что Майка будут готовы отпустить за сумму в районе 80 миллионов евро.