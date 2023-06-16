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Чемпионат Италии. Серия А

Меньян думает об уходе из «Милана» после увольнения Мальдини

16 Июня 2023 • 12:49 Комментировать

Увольнение технического директора Паоло Мальдини очень разочаровало голкипера «Милана» Майка Меньяна. По информации от L’Equipe, после этого события француз пересмотрел своё положение на «Сан-Сиро». Игрок больше не уверен, что его будущее связано с командой Стефано Пиоли.

К Меньяну проявляют серьёзный интерес команды из Английской премьер-лиги, включая лондонский «Челси». Основной вратарь сборной Франции может рассмотреть переход, но для этого потенциальному покупателю также нужно удовлетворить финансовые требования «Милана». Ранее сообщалось, что Майка будут готовы отпустить за сумму в районе 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини Майк Меньян трансферы футбола - лето 2023
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