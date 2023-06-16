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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью хочет видеть в «Роме» нападающего, которого тренировал в «Реале»

16 Июня 2023 • 12:34 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел бы видеть в своей команде нападающего мадридского «Атлетико» Альваро Морату, который этим летом вполне может вернуться в итальянскую Серию А, где ранее выступал за туринский «Ювентус».

По информации от Calciomercato, португальский тренер «Ромы» был бы не против воссоединиться с Моратой в стане «джаллоросси». Напомним, Моуринью тренировал Альваро, когда возглавлял мадридский «Реал» в начале десятых.

Мората в последнем розыгрыше Ла Лиги записал на свой актив 13 голов и 2 результативные передачи. 30-летний форвард ранее был связан с возвращением в «Ювентус», но «Рома» тоже хочет заполучить испанца.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Атлетико Мадрид Жозе Моуринью Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
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