Моуринью хочет видеть в «Роме» нападающего, которого тренировал в «Реале»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел бы видеть в своей команде нападающего мадридского «Атлетико» Альваро Морату, который этим летом вполне может вернуться в итальянскую Серию А, где ранее выступал за туринский «Ювентус».

По информации от Calciomercato, португальский тренер «Ромы» был бы не против воссоединиться с Моратой в стане «джаллоросси». Напомним, Моуринью тренировал Альваро, когда возглавлял мадридский «Реал» в начале десятых.

Мората в последнем розыгрыше Ла Лиги записал на свой актив 13 голов и 2 результативные передачи. 30-летний форвард ранее был связан с возвращением в «Ювентус», но «Рома» тоже хочет заполучить испанца.