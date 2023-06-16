Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» назвал сумму, которую готов потратить на Миранчука

16 Июня 2023 • 11:29 Комментировать

Руководство «Торино» готово выкупить у «Аталанты» российского полузащитника Алексея Миранчука. При этом туринский клуб не собирается платить за полноценный трансфер игрока более семи миллионов евро, об этом рапортует Tuttosport.

Стоит отметить, что в соглашении 27-летнего хавбека прописана клаузула в размере 9,5 миллиона евро. «Торино» считает ее завышенной и хочет получить скидку.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провел 29 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. По итогам прошлого сезона «Торино» финишировал на десятом месте в Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вряд ли купит Хёйлунна, «Аталанта» просит за игрока 90 миллионов евро
12:03 · Англия. Чемпионшип
«Рома» работает над выкупом Льоренте
11:29 · Италия. Серия А
«Торино» назвал сумму, которую готов потратить на Миранчука
11:10 · Англия. Премьер-лига
Тео Эрнандес интересен двум английским топ-клубам 1
10:42 · Италия. Серия А
Джеко не договорился с «Интером»
10:34 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов продать Бремера, если за игрока предложат 60 миллионов евро
10:12 · Италия. Серия А
Хвича - в топ-3 самых дорогих игроков Серии А
09:51 · Англия. Премьер-лига
Рабио остаётся трансферной целью «Манчестер Юнайтед»
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Интер» может потребовать 80 миллионов евро за Онана
09:32 · Италия. Серия А
Агент ждёт, что «Интер» выкупит Ачерби у «Лацио»
09:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» принял решение по Милику
05:06 · Италия. Серия А
Сакки прокомментировал отсутствие Мальдинина похоронах Берлускони
05:00 · Италия. Серия А
Гальярдини женился и все подаренные ему деньги отдал на благотворительность
04:22 · Италия. Серия А
«Лечче» пытается оставить Юмтити у себя
03:34 · Италия. Серия А
Мальдини проигнорировал похороны Берлускони
Все новости
Рекомендуем