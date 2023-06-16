«Торино» назвал сумму, которую готов потратить на Миранчука

Руководство «Торино» готово выкупить у «Аталанты» российского полузащитника Алексея Миранчука. При этом туринский клуб не собирается платить за полноценный трансфер игрока более семи миллионов евро, об этом рапортует Tuttosport.

Стоит отметить, что в соглашении 27-летнего хавбека прописана клаузула в размере 9,5 миллиона евро. «Торино» считает ее завышенной и хочет получить скидку.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук провел 29 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. По итогам прошлого сезона «Торино» финишировал на десятом месте в Серии А.