Джеко не договорился с «Интером»

Миланский «Интер» не смог договориться с боснийским нападающим Эдином Джеко о подписании нового трудового соглашения, об этом рапортует инсайдер Экрем Конур в своих социальных сетях.

Как стало известно журналисту, опытный бомбардир отклонил предложение «нерадзурри» по новому однолетнему контракту из-за низкой заработной платы. Джеко может продолжить карьеру в чемпионате Турции, где заинтересованность в его трансфере проявляет стамбульский «Фенербахче».

В прошлом сезоне чемпионата Италии 37-летний форвард отметился девятью голами и тремя результативными передачами.