«Ювентус» готов продать Бремера, если за игрока предложат 60 миллионов евро

Туринский «Ювентус» готов расстаться со своим центральным защитником Глейсоном Бремером, которого приобрёл всего год назад из «Торино». По информации от Tuttosport, бразильский защитник может уйти, если «старая синьора» получит предложение хотя бы в размере 60 миллионов евро.

Напомним, Бремер в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром Серии А среди центральных защитников, записав на свой счёт 4 гола. Бразилец перед переходом в «Ювентус» получил титул лучшего защитников сезона-2021/22 в чемпионате Италии. Тем не менее, в «старой синьоре» Глейсона не расценивают как неприкасаемого. Год назад туринская команда заплатила за его трансфер 41 миллион евро.