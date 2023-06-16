Хвича - в топ-3 самых дорогих игроков Серии А

Эксперты портала Transfermarkt обновили рыночную стоимость игроков итальянского чемпионата. Самым дорогим футболистом Серии А является нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, ценник которого составляет 120 миллионов евро.

Второе место занял форвард «Милана» Рафаэл Леау (90 млн), а топ-3 замкнул нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес (85 млн). Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, выступающий за «Наполи», оценен тоже в 85 миллионов.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Хвича провел 34 поединка, записав на свой счет 12 забитых мячей и десять голевых передач.