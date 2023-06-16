Агент ждёт, что «Интер» выкупит Ачерби у «Лацио»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, который представляет интересы защитника римского «Лацио» Франческо Ачерби, рассказал о возможном полноценном переходе игрока в миланский «Интер». За «нерадзурри» он выступал на правах аренды.

«Я жду, что опция выкупа будет активирована. Думаю, это должно быть воспринято как должное», - передает слова агента инсайдер Николо Скира.

Ранее сообщалось, что «Интер» работает над подписанием полноценного трудового соглашения с Ачерби. Сумма сделки может составить о 1,5 до 4 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Франческо провел 31 поединок, отметившись двумя результативными передачами.