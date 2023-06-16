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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» принял решение по Милику

16 Июня 2023 • 09:01 Комментировать

Туринский «Ювентус» хочет сохранить в команде польского центрфорварда Аркадиуша Милика, об этом сообщает инсайдер Николо Скира. Полноценный контракт игрока принадлежит «Марселю».

По сведениям журналиста, «старая синьора» может выкупить нападающего примерно за 5-5,5 миллиона евро. С самим Аркадиушем туринский гранд собирается подписать контракт, который будет рассчитан до середины 2026 года. Заработная плата футболиста составит три миллиона евро за сезон.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Милик провел 27 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аркадиуш Милик трансферы футбола - лето 2023
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