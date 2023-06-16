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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки прокомментировал отсутствие Мальдинина похоронах Берлускони

16 Июня 2023 • 05:06 Комментировать

Как мы уже сообщали, Паоло Мальдини не было на похоронах Сильвио Берлускони, это бросилось в глаза многим. Ситуацию прокомментировал Арриго Сакки - бывший наставник «Милана». Он считает, что отсутствие Мальдини было ожидаемым после того, как его уволили из «Милана», что шокировало итальянскую футбольную общественность.

- Отсутствие Мальдини? Я считаю, что это оправдано, он не заслуживал то, что с ним сделали на прошлой неделе, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Напомним, что Арриго Сакки тренировал итальянский клуб в период с 1987 по 1991 год, затем в сезоне 1996/1997. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Паоло Мальдини Арриго Сакки
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