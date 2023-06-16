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Чемпионат Италии. Серия А

Гальярдини женился и все подаренные ему деньги отдал на благотворительность

16 Июня 2023 • 05:00 Комментировать

Футболист миланского «Интера» Роберто Гальярдини женился - июнь традиционно является свадебным месяцем для игроков Серии А. Его избранницей стала модель Николь Чокка, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Они решили совершить благотворительный жест - отдать все вырученные со свадьбы деньги организации Onlus Insuperabili, которая занимается продвижением спорта среди детей с ограниченными физическими возможностями, с центральным офисом в Турин.

А вот свадебным «подарком» от «Интера» для Роберто станет, увы, непродление контракта - это уже давно решенный вопрос, так что нынешний, шестой год в клубе становится для него последним. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Роберто Гальярдини
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