Гальярдини женился и все подаренные ему деньги отдал на благотворительность

Футболист миланского «Интера» Роберто Гальярдини женился - июнь традиционно является свадебным месяцем для игроков Серии А. Его избранницей стала модель Николь Чокка, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Они решили совершить благотворительный жест - отдать все вырученные со свадьбы деньги организации Onlus Insuperabili, которая занимается продвижением спорта среди детей с ограниченными физическими возможностями, с центральным офисом в Турин.

А вот свадебным «подарком» от «Интера» для Роберто станет, увы, непродление контракта - это уже давно решенный вопрос, так что нынешний, шестой год в клубе становится для него последним.