«Лечче» пытается оставить Юмтити у себя

Хотя французский защитник Самуэль Юмтити вроде бы уже попрощался с «Лечче», в итальянском клубе надеются еще оставить его хотя бы на год. Руководство клуба в лице Панталео Корвино делает попытки уговорить Самуэля, но Юмтити, бывший чемпион мира, как-никак, надеется на приглашение из более престижного клуба.

Тем не менее, вероятность, что он останется в «Лечче», есть, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Юмтити был сдан в аренду в «Лечче» в прошлом году, права на него принадлежат «Барселоне», которая будет рада любой возможности избавиться от Юмтити.