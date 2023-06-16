Мальдини проигнорировал похороны Берлускони

В Италии состоялись похороны Сильвио Берлускони, легендарного владельца «Милана» не стало двенадцатого июня. На похоронах присутствовали многие звезды «Милана» того времени, но не было Паоло Мальдини - фактически символа «Милана» эпохи Берлускони, ведь Мальдини появился в клубе за несколько месяцев до того, как Сильвио купил «Милан».

Почему отсутствовал Мальдини, не сообщается, но в итальянской прессе предполагается, что это каким-то образом связано с обидой Паоло за его увольнение из «Милана». В минувшем сезоне «Милан», напомним, занял четвертое место в чемпионате.