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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини проигнорировал похороны Берлускони

16 Июня 2023 • 03:34 Комментировать

В Италии состоялись похороны Сильвио Берлускони, легендарного владельца «Милана» не стало двенадцатого июня. На похоронах присутствовали многие звезды «Милана» того времени, но не было Паоло Мальдини - фактически символа «Милана» эпохи Берлускони, ведь Мальдини появился в клубе за несколько месяцев до того, как Сильвио купил «Милан».

Почему отсутствовал Мальдини, не сообщается, но в итальянской прессе предполагается, что это каким-то образом связано с обидой Паоло за его увольнение из «Милана». В минувшем сезоне «Милан», напомним, занял четвертое место в чемпионате. 

 
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сильвио Берлускони Паоло Мальдини
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