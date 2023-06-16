Шкриньяр пожаловался на угрозы после объявления о переходе в «ПСЖ»

Словацкий защитник Милан Шкриньяр покидает «Интер», причем о своем переходе в «ПСЖ» он объявил еще зимой, создав неловкую ситуацию в команде. В футболе, как известно, не принято, в отличие от некоторых других видов спорта (например, Формулы-1), объявлять о своем переходе (не уходе!) заранее, потому что такие моменты вызывают вопросы к мотивации игроков. А если бы «Интеру» пришлось сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, то что было бы тогда? Сейчас Шкриньяр сообщил, что получал угрозы после того, как объявил о переходе в «ПСЖ».

- СМИ очень критично отнеслись ко мне после того, как я решил сменить клуб. Я получал различные угрозы и оскорбления, это было непросто, особенно моей семье, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.