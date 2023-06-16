​Сакки: «Берлускони был великим президентом»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки, руководивший клубом в те времена, когда «Милан» считался лучшим в Европе, считает, что своими успехами клуб обязан деятельности скончавшегося на днях Сильвио Берлускони. Он поведал, что сказал Сильвио в тот момент, когда в 1987 году начал свою работу в «Милане».

- Берлускони был великим президентом и человеком также. Когда я начал работать в «Милане», то сказал им - «ребята, вы или гении, или сумасшедшие». Оказалось, что они гении. Когда я ушел из «Милана», Сильвио еще выплачивал мне зарплату до самого начала моего контракта с Федерацией, я стал тренером сборной - хотя я не просил его об этом и не ожидал, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.