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Чемпионат Италии. Серия А

​Сакки: «Берлускони был великим президентом»

16 Июня 2023 • 02:05 Комментировать

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки, руководивший клубом в те времена, когда «Милан» считался лучшим в Европе, считает, что своими успехами клуб обязан деятельности скончавшегося на днях Сильвио Берлускони. Он поведал, что сказал Сильвио в тот момент, когда в 1987 году начал свою работу в «Милане».

- Берлускони был великим президентом и человеком также. Когда я начал работать в «Милане», то сказал им - «ребята, вы или гении, или сумасшедшие». Оказалось, что они гении. Когда я ушел из «Милана», Сильвио еще выплачивал мне зарплату до самого начала моего контракта с Федерацией, я стал тренером сборной - хотя я не просил его об этом и не ожидал, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сильвио Берлускони Арриго Сакки
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