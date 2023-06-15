26-летний нападающий «Аталанты» Сэм Ламмерс – игрок шотландского «Рейнджерс». Об этом гранд из Глазго отрапортовал в своих социальных сетях.

По данным Transfermarkt сумма сделки составила 3,5 млн евро. Бергамаскам футболист принадлежал с 2020 года, трижды уходя в аренду – во франкфуртский «Айнтрахт», в «Эмполи» и в «Сампдорию».

В минувшем сезоне нидерландский форвард не отличался особой результативностью. На его счету 34 выхода на поле в рамках Серии А и Кубка Италии и всего два гола и два ассиста.