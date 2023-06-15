Защитник «Интера» Стефан де Врей близок к продлению контракта с миланской командой.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, Стефан де Врей находится на пороге подписания нового соглашения с «Интером» до июня 2025 года. Сделка находится на финальной стадии и ожидается, что официальное объявление будет сделано в ближайшее время.

Романо уточняет, что агент де Врея Федерико Пасторелло в настоящее время находится в штаб-квартире «Интера», где проводит заключительные переговоры и утверждает детали контракта.

В минувшем сезоне де Врей сыграл 31 матч, в котором отметился одним голом.