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Чемпионат Италии. Серия А

Баджо рассказал о давлении в сборной

15 Июня 2023 • 20:06 Комментировать

Легендарный итальянский нападающий, обладатель «Золотого мяча» Роберто Баджо рассказал о давлении, связанном с выступлением за сборную.

«Для меня футболка сборной всегда имела особое значение, играть в ней было, как нести на себе целый дом», – рассказал Баджо в интервью Esquire Italia.

Баджо также высказал свое мнение о стратегии управления футбольной командой, отметив, что если бы он был тренером, то предпочел бы тратить как можно меньше на трансферы и вместо этого инвестировал бы в развитие академии и тренировочных площадок.

Баджо известен своими выступлениями в Италии. В частности, он выиграл Скудетто дважды – в 1989/90 году с «Фиорентиной» и в 1994/95 году с «Ювентусом». Он также завоевал Кубок Италии и Суперкубок Италии с «Ювентусом» в 1995 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Сборная Италии Роберто Баджо
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