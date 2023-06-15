Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Джованни Симеоне подписал долгосрочный контракт с «Наполи» официально

15 Июня 2023 • 19:28 Комментировать

Аргентинский форвард Джованни Симеоне связал своё будущее с «Наполи» трёхлетним контрактом, об этом рапортует пресс-служба «адзурри».

По информации Transfermarkt сумма сделки между «Наполи» и «Вероной» составила 12 млн евро. Контракт футболиста с чемпионом Италии действует три года – до окончания сезона-2025/26.

Минувший сезон Симеоне-младший, напомним, провёл в «Наполи» в рамках аренды, эта сделка обошлась неаполитанцам в 3,5 млн евро. Всего в рамках сезона ему удалось выйти на поле в 33-х матчах в рамках всех официальных турниров, в которых он отличился девятью голами и одним ассистом.

Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Верона Наполи Джованни Симеоне трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
20:23 · Италия. Серия А
Де Врей близок к продлению контракта
20:06 · Италия. Серия А
Баджо рассказал о давлении в сборной
19:37 · Россия. Премьер-лига
Александр Медведев: «Зенит» - команда, которая могла бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер» 2
19:28 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне подписал долгосрочный контракт с «Наполи» официально
18:40 · Италия. Серия А
Осимхен – самый подорожавший игрок Серии А в конце сезона
18:38 · Англия. Премьер-лига
«Интер» не получал предложений от «Манчестер Юнайтед» по Онана
18:31 · Италия. Серия А
Шкриньяр, Милинкович-Савич и Кьеза – три самых подешевевших игрока Серии А
18:24 · Англия. Премьер-лига
«Интер» ведёт переговоры по двум игрокам «Челси» слухи
16:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» тоже интересен Онана
16:05 · Италия. Серия А
Миранчук может остаться в «Торино» ещё на один год слухи
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по трансферу Осимхена 1
13:55 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов продать двух статусных игроков 1
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Интер» начал переговоры по форварду «Арсенала» 2
13:16 · Германия. Бундеслига
«Бавария» стала главным претендентом на топ-защитника из Серии А
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» предложили подписать Кулушевски
Все новости
Рекомендуем