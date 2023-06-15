Аргентинский форвард Джованни Симеоне связал своё будущее с «Наполи» трёхлетним контрактом, об этом рапортует пресс-служба «адзурри».

По информации Transfermarkt сумма сделки между «Наполи» и «Вероной» составила 12 млн евро. Контракт футболиста с чемпионом Италии действует три года – до окончания сезона-2025/26.

Минувший сезон Симеоне-младший, напомним, провёл в «Наполи» в рамках аренды, эта сделка обошлась неаполитанцам в 3,5 млн евро. Всего в рамках сезона ему удалось выйти на поле в 33-х матчах в рамках всех официальных турниров, в которых он отличился девятью голами и одним ассистом.

Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.