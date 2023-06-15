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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен – самый подорожавший игрок Серии А в конце сезона

15 Июня 2023 • 18:40 Комментировать

Transfermarkt поделился очередным рейтингом игроков по итогам сезона-2022/23. На очереди – список наиболее прибавивших в стоимости футболистов итальянской Серии А.

Лидер рейтинга – форвард чемпионского «Наполи» Виктор Осимхен, оценочная стоимость нигерийца возросла на 20 млн евро. Второе место делят голкипер миланского «Интера» Андре Онана и защитник «Ювентуса» Николо Фаджоли – каждый из них подорожал на 15 млн.

Четвёртое место у португальского нападающего «Удинезе» Бету – он подорожал на 12 млн евро, пятое – у сенегальского форварда «Салернтаны» Булайе Диа – его оценочная стоимость теперь больше на 11 млн.

Ранее портал называл самых подорожавших игроков другого топ-чемпионата Европы – испанской Примеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Бету Андре Онана Виктор Осимхен Булайе Диа Николо Фаджоли
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