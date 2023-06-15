Осимхен – самый подорожавший игрок Серии А в конце сезона

Transfermarkt поделился очередным рейтингом игроков по итогам сезона-2022/23. На очереди – список наиболее прибавивших в стоимости футболистов итальянской Серии А.

Лидер рейтинга – форвард чемпионского «Наполи» Виктор Осимхен, оценочная стоимость нигерийца возросла на 20 млн евро. Второе место делят голкипер миланского «Интера» Андре Онана и защитник «Ювентуса» Николо Фаджоли – каждый из них подорожал на 15 млн.

Четвёртое место у португальского нападающего «Удинезе» Бету – он подорожал на 12 млн евро, пятое – у сенегальского форварда «Салернтаны» Булайе Диа – его оценочная стоимость теперь больше на 11 млн.

Ранее портал называл самых подорожавших игроков другого топ-чемпионата Европы – испанской Примеры.