Шкриньяр, Милинкович-Савич и Кьеза – три самых подешевевших игрока Серии А

Авторитетный интернет-ресурс о футбольных трансферах Transfermarkt проводит традиционное изменение стоимостей игроков. На очереди – итальянская Серия А, редакция портала составила рейтинг самых подешевевших футболистов к концу сезона.

Тройку антилидеров возглавили сразу три футболиста – это защитник «Интера» Милан Шкриньяр, а также игрок атаки «Лацио» Сергей Милинкович-Савич и атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза. Каждый из них подешевел на 10 млн евро от первоначальной стоимости.

Четвёртое место у Мануэля Лаццари из «Лацио», он подешевел на 7,5 млн евро. Пятое – у голкипера «Аталанты» Хуана Муссо, который сбросил в цене 6 млн.

Ранее Transfermarkt поделился антирейтингом самых подешевевших игроков Ла Лиги.