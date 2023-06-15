Российский полузащитник Алексей Миранчук может остаться в «Торино» ещё на один год, об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, президент туринского клуба Урбано Каир думает о выкупе россиянина, но также рассматривается возможность о продлении арендного соглашение ещё на один сезон, включив опцию обязательного выкупа.

Контракт 27-летнего полузащитника с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне, выступая за «Торино» он принял участие в 31 игре во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.