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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук может остаться в «Торино» ещё на один год слухи

15 Июня 2023 • 16:05 Комментировать

Российский полузащитник Алексей Миранчук может остаться в «Торино» ещё на один год, об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, президент туринского клуба Урбано Каир думает о выкупе россиянина, но также рассматривается возможность о продлении арендного соглашение ещё на один сезон, включив опцию обязательного выкупа.

Контракт 27-летнего полузащитника с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне, выступая за «Торино» он принял участие в 31 игре во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук
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