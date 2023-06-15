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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов продать двух статусных игроков

15 Июня 2023 • 13:55 Комментировать

В летнее трансферное окно «Ювентус» открыт к продаже двух статусных футболистов. Речь идёт о вингере Федерико Кьезе и нападающем Душане Влаховиче. Туринский клуб ждёт предложений по итальянцу и сербу, о чём в социальных сетях рассказывает журналист Маттео Моретто.

25-летний Кьеза оценивается специалистами портала transfermarkt в 40 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 вингер провёл за «старую синьору» 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.

23-летний Влахович оценивается в 70 миллионов евро. В 42 играх прошедшего сезона форвард записал на свой счёт 14 голов и четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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