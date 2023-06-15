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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» нацелился на аргентинского полузащитника

15 Июня 2023 • 11:12 Комментировать

Атакующий полузащитник молодежной сборной Аргентины Лука Ромеро, который на клубном уровне выступает за римский «Лацио», может продолжить карьеру в другом клубе итальянского чемпионата.

Согласно сведениям журналиста Фабрицио Романо, в подписании 18-летнего футболиста заинтересован «Милан». «Россонери» могут заполучить игрока бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с римлянами истекает этим летом.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Ромеро поучаствовал в шести поединках за «Лацио». Полузащитник записал на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Лука Ромеро трансферы футбола - лето 2023
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