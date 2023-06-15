Жиру: «Берлускони был очень уважаемым человеком»

Нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру рассказал, что чувствует в связи со смертью Сильвио Берлускони. Жиру - «свежий» в определенном смысле игрок «Милана», он выступает за клуб с 2021 года и, конечно же, не имеет никакого отношения к эпохе Сильвио Берлускони. Тем не менее, он очень уважает Берлускони.

- Очевидно, что он был очень уважаемым человеком. Очень многое сделал для футбола, вывел «Милан» в топы в Европе. Я думаю, что Берлускони - фигура легендарная, - цитирует Жиру pianetamilan.it.

Берлускони возглавлял «Милан» на протяжении 30 лет - с 1986 по 2016 год.