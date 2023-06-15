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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: «Берлускони был очень уважаемым человеком»

15 Июня 2023 • 05:04 Комментировать

Нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру рассказал, что чувствует в связи со смертью Сильвио Берлускони. Жиру - «свежий» в определенном смысле игрок «Милана», он выступает за клуб с 2021 года и, конечно же, не имеет никакого отношения к эпохе Сильвио Берлускони. Тем не менее, он очень уважает Берлускони.

- Очевидно, что он был очень уважаемым человеком. Очень многое сделал для футбола, вывел «Милан» в топы в Европе. Я думаю, что Берлускони - фигура легендарная, - цитирует Жиру pianetamilan.it.

Берлускони возглавлял «Милан» на протяжении 30 лет - с 1986 по 2016 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сильвио Берлускони Оливье Жиру
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