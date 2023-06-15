Джилардино: «Хочу такую же карьеру, как у Гасперини»

«Дженоа» вернулся в Серию А, в связи с чем клуб получает куда больше медийного внимания - в том числе и главный творец этого успеха, бывший бомбардир Альберто Джилардино. Он еще не очень опытен в тренерском деле, однако уже установил для себя определенные идеалы - оказывается, Джилардино очень хотел бы иметь такую карьеру, как у Джан Пьеро Гасперини.

- Вижу тут господина Гасперини, я хочу в один прекрасный день сказать себе - у меня такая же интересная карьера, как у него, - заявил явившийся на благотворительное мероприятие Джилардино, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

В прошлом Гасперини также тренировал «Дженоа».