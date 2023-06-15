Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Таккинарди: «Ювентусу» нужны Дель Пьеро и Гинтоли»

15 Июня 2023 • 04:14 Комментировать

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди поделился своим видением ситуации в клубе. Он считает, что руководство клуба допустило ошибку, возложив на Массимилиано Аллегри слишком много работы без помощников.

- «Ювентус» - это самая любимая, но в то же время и самая ненавидимая команда Италии. В каждом матче, везде, они должны играть, зажав между зубов нож. Я почувствовал это еще когда выступал за клуб. Сейчас проблема в том, что Аллегри остался в одиночестве. Ему нужны такие фигуры, как Алессандро дель Пьеро и Кристиан Гинтоли, - цитирует слова Таккинарди Tuttosport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессандро Дель Пьеро Алессио Таккинарди Кристиан Гинтоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
05:04 · Италия. Серия А
Жиру: «Берлускони был очень уважаемым человеком»
04:28 · Италия. Серия А
Джилардино: «Хочу такую же карьеру, как у Гасперини»
04:14 · Италия. Серия А
Таккинарди: «Ювентусу» нужны Дель Пьеро и Гинтоли»
01:48 · Англия. Премьер-лига
Известна цена возможного перехода Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед» слухи
01:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» предлагает Куадрадо двукратное сокращение зарплаты
14 Июня
23:08 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказал «Аль-Хилялю» слухи
22:30 · Нидерланды. Эредивизие
Вейналдум может вернуться в «Фейеноорд» слухи
21:02 · Россия. Премьер-лига
Шомуродов – лучший бомбардир в истории сборной Узбекистана
20:34 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ может пополнить состав «Баварии»
20:24 · Англия. Премьер-лига
Лукаку и Кулибали могут продолжить карьеру в «Интере» слухи
18:34 · Италия. Серия А
Милик рассказал, где хочет продолжить карьеру
18:00 · Италия. Серия А
Даниэль Мальдини и Кальдара вернутся в «Милан»
17:12 · Италия. Серия А
Селюк — о Кокорине: «Футболиста с зарплатой в 2 миллиона евро никто не купит»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Осимхен не намерен продлевать контракт с «Наполи», у игрока есть предложения от двух клубов
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» ведёт продвинутые переговоры по трансферу Джастина Клюйверта
Все новости
Рекомендуем