Таккинарди: «Ювентусу» нужны Дель Пьеро и Гинтоли»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди поделился своим видением ситуации в клубе. Он считает, что руководство клуба допустило ошибку, возложив на Массимилиано Аллегри слишком много работы без помощников.

- «Ювентус» - это самая любимая, но в то же время и самая ненавидимая команда Италии. В каждом матче, везде, они должны играть, зажав между зубов нож. Я почувствовал это еще когда выступал за клуб. Сейчас проблема в том, что Аллегри остался в одиночестве. Ему нужны такие фигуры, как Алессандро дель Пьеро и Кристиан Гинтоли, - цитирует слова Таккинарди Tuttosport.