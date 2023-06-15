«Ювентус» предлагает Куадрадо двукратное сокращение зарплаты

Мы уже сообщали о том, что находясь в Колумбии в отпуске, Хуан Куадрадо получил новое предложение о продлении контракта с туринским «Ювентусом». Игрок не стал сразу же отвечать «да», а решил выдержать паузу - и не театральную, потому что подумать есть над чем, ибо туринцы хотят в два раза сократить его зарплату.

Если сейчас он получает 4,5 миллиона евро за сезон, то новое соглашение, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, предусматривает зарплату в два миллиона с возможностью заработать еще полмиллиона на бонусах.

Напомним, что Хуан выступает за туринский клуб с 2015 года.