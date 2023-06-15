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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» предлагает Куадрадо двукратное сокращение зарплаты

15 Июня 2023 • 01:25 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что находясь в Колумбии в отпуске, Хуан Куадрадо получил новое предложение о продлении контракта с туринским «Ювентусом». Игрок не стал сразу же отвечать «да», а решил выдержать паузу - и не театральную, потому что подумать есть над чем, ибо туринцы хотят в два раза сократить его зарплату.

Если сейчас он получает 4,5 миллиона евро за сезон, то новое соглашение, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, предусматривает зарплату в два миллиона с возможностью заработать еще полмиллиона на бонусах.

Напомним, что Хуан выступает за туринский клуб с 2015 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Хуан Куадрадо
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