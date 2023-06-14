Милик рассказал, где хочет продолжить карьеру

Форвард итальянского «Ювентуса» Аркадиуш Милик ответил на вопрос о своём будущем. Напомним, минувший сезон 29-летний нападающий провел в аренде в туринской команде, права на игрока принадлежат «Марселю».

«Я надеюсь, что команды договорятся. Я хочу продолжить карьеру в «Ювентусе». Мне нравится здесь. Тренер на меня рассчитывает», — приводит слова Милика TVP Sport.

В завершившемся сезоне футболист принял участие в 39 матчах за «Ювентус», в которых забил девять мячей и стал автором одной голевой передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Милика в десять миллионов евро.