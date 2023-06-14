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Чемпионат Италии. Серия А

Милик рассказал, где хочет продолжить карьеру

14 Июня 2023 • 18:34 Комментировать

Форвард итальянского «Ювентуса» Аркадиуш Милик ответил на вопрос о своём будущем. Напомним, минувший сезон 29-летний нападающий провел в аренде в туринской команде, права на игрока принадлежат «Марселю».

«Я надеюсь, что команды договорятся. Я хочу продолжить карьеру в «Ювентусе». Мне нравится здесь. Тренер на меня рассчитывает», — приводит слова Милика TVP Sport.

В завершившемся сезоне футболист принял участие в 39 матчах за «Ювентус», в которых забил девять мячей и стал автором одной голевой передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Милика в десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Аркадиуш Милик трансферы футбола - лето 2023
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