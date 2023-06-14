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Чемпионат Италии. Серия А

Даниэль Мальдини и Кальдара вернутся в «Милан»

14 Июня 2023 • 18:00 Комментировать

Как Даниэль Мальдини, так и Маттиа Кальдара вернутся в «Милан», «Специя», вылетев в Серию Б, не может сохранить у себя этих футболистов. При этом, как сообщает pianetamilan.it, «орлята» не были против сохранить как минимум Мальдини, который действительно провел сильный сезон, но сам игрок не в восторге от сомнительной перспективы выступлений во второй итальянской лиге.

Впрочем, учитывая ситуацию с увольнением его отца, представляется сомнительным, что Мальдини-самый-младший останется в этом клубе. Скорее всего, руководство «россонери» будет искать возможность сдать его в другую аренду, но многое будет зависеть и от планов его отца. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Специя Даниэль Мальдини
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