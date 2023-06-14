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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» приняла решение по Кокорину

14 Июня 2023 • 13:23 Комментировать

Руководство «Фиорентины» определилось с планами по российскому нападающему Александру Кокорину. Как стало известно журналистам Fiorentina News, флорентийский клуб принял решение продать 32-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Кокорин выступал на правах аренды за «Арис» Лимасол. Форвард принял участие в 30 поединках за команду, в которых отметился 13 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Александр был признан лучшим игроком сезона на Кипре.

Трудовое соглашение Кокорина с «фиалками» рассчитано до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в один миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин трансферы футбола - лето 2023
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