Ким Мин Джэ отказался от нового контракта с «Наполи»

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ отказался продлевать контракт со своим клубом. «Партенопеи» хотели исключить из соглашения корейца сумму отступных в размере 60 миллионов евро. Об этом сообщает 90 min football.

Источник добавляет, что в услугах Кима Мин Джэ в данный момент заинтересованы сразу несколько клубов. Помимо «Манчестер Юнайтед» игрок также находится на радаре у «Ньюкасла» и французского «ПСЖ».

Напомним, в прошлом сезоне «Наполи» пригласил Кима Мин Джэ из «Фенербахче» на замену Калиду Кулибали. 26-летний кореец сразу же помог итальянской команде выиграть Серию А.