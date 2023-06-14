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Чемпионат Италии. Серия А

Ким Мин Джэ отказался от нового контракта с «Наполи»

14 Июня 2023 • 12:27 Комментировать

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ отказался продлевать контракт со своим клубом. «Партенопеи» хотели исключить из соглашения корейца сумму отступных в размере 60 миллионов евро. Об этом сообщает 90 min football.

Источник добавляет, что в услугах Кима Мин Джэ в данный момент заинтересованы сразу несколько клубов. Помимо «Манчестер Юнайтед» игрок также находится на радаре у «Ньюкасла» и французского «ПСЖ».

Напомним, в прошлом сезоне «Наполи» пригласил Кима Мин Джэ из «Фенербахче» на замену Калиду Кулибали. 26-летний кореец сразу же помог итальянской команде выиграть Серию А.

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Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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