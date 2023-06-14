Де Дзерби: «Я хотел Тонали в «Сассуоло»

Итальянский специалист Роберто де Дзерби, ныне работающий наставником английского «Брайтона», свои первые громкие шаги сделал с «Сассуоло», показывавшим отличный футбол под его началом. По словам де Дзерби, в бытность наставником «нероверди» он очень хотел заполучить в состав Сандро Тонали, полузащитника «Милана».

- Тонали я хотел видеть в «Сассуоло», если бы остался в клубе, мне он понравился еще в «Брешии». Я разглядел в нем потенциал еще тогда, - цитирует слова де Дзерби pianetamilan.it.

Тонали выступает за «Милан» с 2020 года, он стал чемпионом Италии с клубом в прошлом году.